Вудли: чувствую, что выиграл бой с Полом. К чёрту бой с Фьюри, я хочу реванш!

39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли остался недоволен судейством по итогам боксёрского поединка с 24-летним популярным американским блогером Джейком Полом, в котором он проиграл раздельным решением.

«Я чувствую, что выиграл бой. Тот факт, что лишь один судья отдал мне два раунда, является неуважением. К чёрту бой с Фьюри, я хочу реванш!» — цитирует Вудли MMA Fighting в «Твиттере».

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.