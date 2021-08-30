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Вудли: чувствую, что выиграл бой с Полом. К чёрту бой с Фьюри, я хочу реванш!

Вудли: чувствую, что выиграл бой с Полом. К чёрту бой с Фьюри, я хочу реванш!
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39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли остался недоволен судейством по итогам боксёрского поединка с 24-летним популярным американским блогером Джейком Полом, в котором он проиграл раздельным решением.

«Я чувствую, что выиграл бой. Тот факт, что лишь один судья отдал мне два раунда, является неуважением. К чёрту бой с Фьюри, я хочу реванш!» — цитирует Вудли MMA Fighting в «Твиттере».

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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