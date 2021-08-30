Джейк Пол едва не расплакался, узнав о реакции Леброна на его бой с Вудли. Видео

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол едва не расплакался, узнав о реакции легендарного баскетболиста Леброна Джеймса на его бой с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Пол победил Вудли раздельным решением судей.

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«Круто, что ему всё это интересно. Я критично отношусь к себе, но всё-таки мне многого удалось добиться в последних четырёх боях. Никто такого не делает. Стараюсь не плакать, но то, что он просто написал об этом в «Твиттере», уже само по себе нереально», — сказал Пол.

Посмотреть соответствующее видео можно в «твиттере» журналистки Хелен Йи.

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.