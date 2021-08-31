Дос Аньос: уверен, что одержу победу над Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от боя с российским спортсменом Исламом Махачевым.



«Я покажу вам, что я жив как спортсмен, что я всё ещё в игре. Я полностью уверен, что одержу победу над Махачевым. Когда в углу сидят такие парни как Хабиб Нурмагомедов, а Даниэль Кормье всё время говорит про Ислама, это создаёт ещё больше хайпа. Я приведу в пример Бенейла Дариуша — он побеждал тех же ребят, что и Махачев, очень уверенно и убедительно. Но о нём никто не говорит. Махачев же победил Тиаго Мойзеса и занял пятое место в рейтинге», – приводит слова дос Аньоса BJ Penn.

Напомним, бой Махачев – дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби.