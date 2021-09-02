Дрозд рассказал, чем Усик напоминает Холифилда

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, чем бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик напоминает ему знаменитого американского тяжеловеса Эвандера Холифилда.

«Усик напоминает мне Эвандера Холифилда, которому когда-то не давали практически никаких шансов в тяжёлом весе, но в итоге он доказал всему миру, что и крузер может выиграть пояса и стать звездой в тяжёлом весе», — приводит слова Григория Дрозда «Р-Спорт».

Также Дрозд поделился ожиданиями от поединка с участием Усика и британца Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

