Пётр Ян — о Стерлинге: эта сучка снимется с боя

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на слова Алджэмейна Стерлинга, что он пытается восстановиться после повреждения нерва в руке и не может пока похвастаться тем, что находится в полноценной физической форме.



Ян и Стерлинг проведут матч-реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября мск.



«Эта сучка снимется с боя», — написал Пётр Ян в своём «твиттере».



Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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