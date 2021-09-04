«Едем захватить Абу-Даби»: Махачев опубликовал фото с россиянами на UFC 267

Боец Ислам Махачев в сторис в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал фото представителей России на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби – столице Объединённых Арабских Эмиратов.

«Едем захватить Абу-Даби», – написал Махачев в сторис.

В легчайшем весе Пётр Ян проведёт титульный бой с Алджэмйном Стерлингом, в лёгком весе Ислам Махачев встретится с Рафаэлем дос Аньосом, в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев встретится с Волканом Оздемиром, в тяжёлом весе Александр Волков проведёт поединок с Марчином Тыбурой, в полусреднем весе Хамзат Чимаев встретится с Ли Джинглиангом, в полулёгком – Зубайра Тухугов с Рикардо Рамосом, в лёгком Магомед Мустафаев с Дамиром Исмагуловым, в наилегчайшем – Тагир Уланбеков с Алланом Насцименто, в полутяжёлом Шамиль Гамзатов с Михалом Олексейчуком.