Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Едем захватить Абу-Даби»: Махачев опубликовал фото с россиянами на UFC 267

«Едем захватить Абу-Даби»: Махачев опубликовал фото с россиянами на UFC 267
Комментарии

Боец Ислам Махачев в сторис в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал фото представителей России на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби – столице Объединённых Арабских Эмиратов.

«Едем захватить Абу-Даби», – написал Махачев в сторис.

В легчайшем весе Пётр Ян проведёт титульный бой с Алджэмйном Стерлингом, в лёгком весе Ислам Махачев встретится с Рафаэлем дос Аньосом, в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев встретится с Волканом Оздемиром, в тяжёлом весе Александр Волков проведёт поединок с Марчином Тыбурой, в полусреднем весе Хамзат Чимаев встретится с Ли Джинглиангом, в полулёгком – Зубайра Тухугов с Рикардо Рамосом, в лёгком Магомед Мустафаев с Дамиром Исмагуловым, в наилегчайшем – Тагир Уланбеков с Алланом Насцименто, в полутяжёлом Шамиль Гамзатов с Михалом Олексейчуком.

Наследник Хабиба на пути к поясу. Махачеву нужно победить бывшего соперника Нурмагомедова Наследник Хабиба на пути к поясу. Махачеву нужно победить бывшего соперника Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021