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UFC 267: Махачев — Дос Аньос, дата поединка, где смотреть онлайн боя Махачев — дос Аньос

Наследник Хабиба на пути к поясу. Махачеву нужно победить бывшего соперника Нурмагомедова
Антон Мозговой
UFC 267: Махачев — дос Аньос
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Российский боец ММА Ислам Махачев проведёт очередной бой в UFC. Наследник Хабиба Нурмагомедова продолжает идти за чемпионским поясом в лёгком весе.

Встреча голодного до побед россиянина и бразильца, который всеми силами пытается доказать свою состоятельность, состоится на турнире UFC 267. Турнир пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 30 октября.

Уже известен полный кард турнира. В главном событии вечера встретятся Ян Блахович и Гловер Тейшейра. Поляк будет защищать титул в полутяжёлом весе.

Также на турнире состоится ещё один титульный поединок. Россиянин Пётр Ян попытается вернуть себе пояс в легчайшем весе. Российский боец обиднейшим образом лишился титула, проиграв Алджэмейну Стерлингу из-за дисквалификации, которая была наложена за запрещённый удар коленом.

Очередной бой проведёт россиянин Александр Волков. После поражения в поединке с Сирилем Ганом он попытается вернуться, победив Марчина Тыбуру.

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Полностью кард выглядит следующим образом:

  • Ян Блахович – Гловер Тейшейра
  • Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг
  • Ислам МахачевРафаэль дос Аньос
  • Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
  • Александр Волков – Марчин Тыбура
  • Хамзат Чимаев – Ли Цзяньлянь
  • Михал Олексейчук – Шамиль Гамзатов
  • Аманда Рибас – Вирна Жандироба
  • Уолт Харрис – Тай Туйваса
  • Тагир Уланбеков – Аллан Насименто
  • Зубайра Тухугов – Рикардо Рамос
  • Макван Амирхани – Тристан Коннелли
  • Аллен Амедовски – Ху Язонг

Путь претендентов к бою

Об Исламе Махачеве говорят уже давно. Хабиб Нурмагомедов, доминировавший в лёгком весе, сделал солидную рекламу соотечественнику. Хабиб очень лестно отзывается о Махачеве, называя его будущим чемпионом. Соглашается с ним и легендарный Даниэль Кормье. Он также неоднократно говорил, что именно Ислам в будущем будет доминировать в лёгком весе.

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Конечно, такое отношение к Махачеву со стороны экс-чемпионов вызывает не самые добрые чувства у конкурентов. Частенько Ислама называют «хайпом», всячески подчёркивая, что его позиции в лиге обусловлены именно поддержкой Нурмагомедова и Кормье.

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Впрочем, называть Махачева именно хайповым бойцом вряд ли уместно: не стоит забывать о впечатляющей статистике россиянина. Он в ММА провёл уже 21 бой, одержав 20 побед. В UFC его рекорд составляет впечатляющие 9-1.

Единственное поражение пришлось на поединок с Адриано Мартинсом, там Махачев пропустил мощный удар, из-за чего проиграл техническим нокаутом. Но это произошло в далёком 2015 году. С тех пор Ислам не даёт поводов усомниться в своём превосходстве: 8 побед, из которых 4 — досрочные.

Сравнение с Хабибом вполне естественно. Как и соотечественник, Ислам отлично борется. Из 20 побед девять были добыты с помощью сабмишенов. И, конечно, переход в партер — настоящий кошмар для соперников Махачева.

Перед поединком с дос Аньосом россиянин занимает уже пятое место в рейтинге UFC. Очевидно, что Ислам приближается к титульному бою. Поединок с возрастным бразильцем — отличный шанс заявить о себе. Частенько Махачеву ставят в вину, что у него не было действительно топовых соперников. Дос Аньос, безусловно, входит в элиту. Такого оппонента у россиянина ещё не было. Победа в этом поединке может открыть путь к бою с кем-то из других претендентов. Например, с Джастином Гэтжи, который очень хочет получить ещё один титульный бой.

Кто соперник?

Дос Аньос — ветеран ММА. 36-летний бразилец провёл 43 (!) боя, а в UFC он выступает с 2008 года. Дос Аньос уже поднимался на самую вершину, он был чемпионом UFC в лёгком весе. Понятно, что лучшие годы бразильца уже позади, но Рафаэль пытается доказать (как кажется, в первую очередь, самому себе), что ещё способен на подвиги.

Бразилец поднимался в более тяжёлый вес, но там у него толком ничего не получилось. Были болезненные поражения в поединках с Камару Усманом, Колби Ковингтоном, Леоном Эдвардсом и другими бойцами, которые явно превосходили его в габаритах.

После мучений в полусреднем весе дос Аньос вернулся в прежнюю весовую категорию. Последний бой бразилец провёл в ноябре 2020 года. Тогда дос Аньос раздельным решением победил Пола Фелдера. Вообще, результаты Рафаэля не впечатляют: в 10 последних боях он одержал лишь пять побед, из которых только две были досрочными. Но, опять же, не будем забывать, что проигрывал он в другой весовой категории.

Проводя параллели между Махачевым и Хабибом, напомним, что именно дос Аньос был близок к победе в поединке с Нурмагомедовым. Их бой в 2014 году продлился все три раунда, а россиянин победил решением судей. Посмотрим, как на фоне того Хабиба будет выглядеть Ислам.

Прогнозы экспертов на бой

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес не давал прогноз, но рассказал о сильных сторонах Махачева. Более того, как утверждает специалист, в некоторых аспектах Ислам превосходит Хабиба.

«У Ислама есть то, в чём Хабиб никогда не был хорош, — это броски, в том числе из дзюдо, и подсечки ногами. Не подумайте, Хабиб умеет делать это, но не на уровне Ислама. В бою с этим парнем вы не понимаете, как оказываетесь в воздухе.

Хабиб стал устойчивее в спаррингах с ним, потому что Ислам постоянно его подбивал. Хабиб даже завёл себе наколенники, поскольку я не позволяю парням падать вот так без них», — сказал Мендес.

Кормье считает, что победа над дос Аньосом откроет большие перспективы перед россиянином. Но, как подчёркивает экс-чемпион, победить бразильца Исламу будет непросто.

«В UFC стараются делать бои, которые имели бы смысл. И, как мне кажется, дос Аньос сейчас — отличный вариант для Махачева. Исламу нужно добиться победы в бою с именитым соперником. Тогда он сможет ворваться в титульную гонку. Именно так в своё время было с Хабибом: победа над дос Аньосом стала одной из его первых больших побед на пути к титулу.

Я поддерживаю Махачева, но также понимаю, что этот поединок станет непростой задачей для него. Дос Аньос — очень жёсткий боец, настоящий воин с чемпионским настроем и правильным отношением к делу. И он верит, что одолеет Ислама Махачева», — сказал Кормье.

Высоко бразильца оценил и сам Махачев. Он считает, что сейчас Рафаэль даже опаснее, чем в поединке с Нурмагомедовым.

«Сейчас, наверно, дос Аньос более опасен, чем тогда: у него больше уверенности, опыта, он провёл много тяжёлых боёв. Сейчас он детальнее разбирает каждого соперника и ко мне будет готовиться очень хорошо. Но я не думаю, что результат изменится: что в 2014-м, что в 2021-м», — сказал Махачев.

В свою очередь, дос Аньос пообещал, что покажет себя.

«Я покажу вам, что жив как спортсмен, что всё ещё в игре. Я полностью уверен, что одержу победу над Махачевым. Когда в углу сидят такие парни, как Хабиб Нурмагомедов, а Даниэль Кормье всё время говорит про Ислама, это создаёт ещё больше хайпа. Я приведу в пример Бенейла Дариуша — он побеждал тех же ребят, что и Махачев, очень уверенно и убедительно. Но о нём никто не говорит. Махачев же победил Тиаго Мойзеса и занял пятое место в рейтинге», — сказал бразилец.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Махачев — дос Аньос

Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 16:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе UFC Fight Pass, а также на More.TV и Wink.

Результат боя Махачев — дос Аньос

Результат поединка станет известен по истечении трёх раундов, если бой не закончится досрочно.

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