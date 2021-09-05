Бывший чемпион Bellator рассказал, чем ему помогли занятия бальными танцами

Бывший чемпион Bellator, россиянин Андрей Корешков рассказал о занятиях бальными танцами в детстве.

«Танцы — это не мой выбор. Почему-то маме с бабушкой нравились. Они говорили: «Сначала научишься танцевать, потом уже драться». На самом деле танцы тоже на пользу пошли: хоть и бальные, но там большое внимание уделялось растяжке, осанке. Спина сейчас, наверное, поэтому прямая, не сутулый. Координация развивается.

Что говорят, когда приходишь на рукопашный бой из танцев? Тренер шутил, а так нормально. Кто что скажет? Какое-то время я ходил и туда и туда. Танцами занимался лет с шести, а в неполных девять пошел на рукопашку. Где-то год совмещал. Потом начал уставать и надоели танцы», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».