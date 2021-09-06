Легендарный Джефф Монсон может сразиться с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон объявил, что может провести поединок с российским бойцом MMA Александром Емельяненко. Монсону 50 лет, Емельяненко — 40.

«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA — скорее всего, в декабре этого года. Пока что мы рассматриваем даты в этом месяце.

Что касается соперника, то есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что моим оппонентом не будет Олег Тактаров — мы друзья, а дуэль взглядов была проведена в рамках шоу, как развлечение. С ним у меня боя не будет», — приводит слова Монсона Sport24.

Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.

