Легендарный Джефф Монсон может сразиться с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон объявил, что может провести поединок с российским бойцом MMA Александром Емельяненко. Монсону 50 лет, Емельяненко — 40.
«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA — скорее всего, в декабре этого года. Пока что мы рассматриваем даты в этом месяце.
Что касается соперника, то есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что моим оппонентом не будет Олег Тактаров — мы друзья, а дуэль взглядов была проведена в рамках шоу, как развлечение. С ним у меня боя не будет», — приводит слова Монсона Sport24.
Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.
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