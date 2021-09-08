Дастин Порье: два года назад я был убит горем, а сегодня готовлюсь завоевать пояс чемпиона

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о пройденном отрезке за два года.
«Два года назад я был убит горем и не уверен в своём будущем. А сегодня я готовлюсь к тому, чтобы не упустить шанс завоевать пояс чемпиона. Продолжайте совершенствоваться и следуйте за мечтой! Пусть сомневаются другие», — написал Порье.
На состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Дастин и ирландец Конор Макгрегор. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу.
В общей сложности на счету Дастина 35 поединков в ММА, в которых он одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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