Орловский намекнул на готовность провести бой с Холифилдом

Белорусский боец UFC Андрей Орловский, являющий экс-чемпионом организации в тяжёлом весе, намекнул на готовность провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Эвандером Холифилдом. Соответствующий пост Андрей разместил в «сториз» своего «инстаграма», обратившись к Эвандеру.



«Буду готов встреться с тобой после Белфорта», — написал Орловский.



Бой Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта состоится во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.



Изначально предполагалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя. Что касается Холифилда, то он в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи соперником Витора стал Холифилд.

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