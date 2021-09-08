Орловский намекнул на готовность провести бой с Холифилдом
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Белорусский боец UFC Андрей Орловский, являющий экс-чемпионом организации в тяжёлом весе, намекнул на готовность провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Эвандером Холифилдом. Соответствующий пост Андрей разместил в «сториз» своего «инстаграма», обратившись к Эвандеру.
«Буду готов встреться с тобой после Белфорта», — написал Орловский.
Бой Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта состоится во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.
Изначально предполагалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя. Что касается Холифилда, то он в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи соперником Витора стал Холифилд.
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