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Блахович: я больше не жду боя с Джонсом. Может, он вообще перестанет драться

Блахович: я больше не жду боя с Джонсом. Может, он вообще перестанет драться
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Ян Блахович заявил, что больше не ждёт поединка с Джоном Джонсом. Ранее польский боец заявлял, что готов встретиться с Джонсом даже в рамках тяжёлого веса.

«Я больше не жду боя с Джонсом, этот разговор окончен. Нет смысла больше об этом говорить. Может, он вообще перестанет драться, или будет это делать только в тяжёлом или полутяжёлом весе, я не знаю. Не знаю, что Джонс собирается делать, я забыл о нём», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.

Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту. В марте 2021 года единогласным решением судей он победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах.

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