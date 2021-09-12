Тайсон посетит бой Холифилда. Промоушен Triller хочет провести реванш Майка и Эвандера

В ночь с 11 на 12 сентября во Флориде состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.
Как сообщает BJ Penn, этот бой посетит бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон.
Сообщается, промоушен Triller Fight Club рассматривает возможность третьего боя между Тайсоном и Холифилдом, в случае победы последнего в предстоящем бою.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом — Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха. Позже неоднократно делались попытки провести третий ними требой бой, но они не увенчались успехом.
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