Андерсон Силва нокаутировал Тито Ортиса в боксёрском поединке Triller Fight Club

В ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва уже в первом раунде со-главного боя вечера расправился с бывшим обладателем титула UFC в полутяжелой весовой категории Тито Ортисом.

С первых секунд Ортис попытался забрать инициативу и работать первым номером, однако, Силва уходил от его атак, затем нанёс мощный хук справа и добавил боковой удар слева, отправив соперника в нокаут.

46-летний Андерсон Сильва одержал уже вторую победу в профессиональном боксе после ухода из смешанных единоборств. В июне текущего года бразилец победил раздельным судейским решением бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Главным событием вечера стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал соперника.