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Шлеменко — о бое Емельяненко — Тарасов: это чистое шоу, имеющее мало отношения к спорту

Шлеменко — о бое Емельяненко — Тарасов: это чистое шоу, имеющее мало отношения к спорту
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Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о грядущем бое между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым. Поединок намечен на 18 сентября.

«Бой Емельяненко и Тарасова проходит не по правилам и не в рамках ММА-промоушена. У каждого своя мотивация и смысл участия в таких поединках. Сейчас есть целая индустрия поп-ММА, которая и проводит этот бой. Вполне нормальный поединок для индустрии поп-ММА.

У Артёма Тарасова мало шансов, думаю, многие с этим согласятся. Может это и договорной бой, но в чём тогда смысл? Кому от этого какая выгода? Если мы предположим, что люди сделают ставку на явного андердога, то есть Тарасова, и он выиграет… Но у меня есть большие сомнения в его победе.

Я бы не стал приписывать бой Емельяненко и Тарасова к ММА-индустрии. Всё-таки в поп-ММА другие правила. ММА — это профессиональный спорт, который признан Россией и министерством спорта, есть союз ММА, который проводит официальные соревнования. Поп-ММА — это чистое шоу, которое имеет мало отношения к спорту», — сказала Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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