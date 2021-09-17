Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев поинтересовался, сильнее ли он Тухугова в вольной борьбе. Хабиб ответил

Махачев поинтересовался, сильнее ли он Тухугова в вольной борьбе. Хабиб ответил
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», поинтересовавшись у подписчиков, кто сильнее в вольной борьбе: он или российский боец ММА Зубайра Тухугов.

«Как думаете, у кого вольная борьба лучше? Сделаем честный опрос», — написал Махачев.

Фото можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Мнением по этому вопросу поделился бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Зуба поинтереснее», — написал Хабиб.

Следующий бой Зубайра проведёт на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Поединок состоится в ночь с 30 на 31 октября мск. Соперником Тухугова станет бразильский боец Рикардо Рамос. Всего в UFC на счету Зубайры семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.

Новость по теме
Фёдор Емельяненко прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021