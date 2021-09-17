Махачев поинтересовался, сильнее ли он Тухугова в вольной борьбе. Хабиб ответил

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», поинтересовавшись у подписчиков, кто сильнее в вольной борьбе: он или российский боец ММА Зубайра Тухугов.



«Как думаете, у кого вольная борьба лучше? Сделаем честный опрос», — написал Махачев.

Фото можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Мнением по этому вопросу поделился бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.



«Зуба поинтереснее», — написал Хабиб.

Следующий бой Зубайра проведёт на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Поединок состоится в ночь с 30 на 31 октября мск. Соперником Тухугова станет бразильский боец Рикардо Рамос. Всего в UFC на счету Зубайры семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.