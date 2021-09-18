«Я так устал». Джошуа выразил желание провести бой с Усиком «уже завтра»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с украинским бойцом Александром Усиком, признавшись, что чувствует сильную усталость на фоне подготовке к этому бою.



«Я так устал, накопилось и впрямь много усталости. Я через многое прошёл, готовясь к этому поединку. И впереди ещё немало. Но в такие моменты говоришь себе: «Давай, всё почти готово, просто продолжай. Бой не за горами». Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всём теле, всё эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец», — приводит слова Джошуа Daily Mail.

Джошуа и Усик проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.