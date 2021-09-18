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Лебедев обратился к Микки Рурку

Лебедев обратился к Микки Рурку
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поздравил знаменитого американского актёра Микки Рурка с днём рождения.

«Микки, ты настоящая звезда, отличный актёр и прекрасный друг. С любовью из России, с днём рождения!» — написал Лебедев в своём «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Дениса Лебедева в «Инстаграме».

Микки Рурку исполнилось 69 лет. Популярный актёр известен своей страстью к боксу, заниматься которым он начал ещё в детстве.

42-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.

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