Джонсон – об отказе от боя с Немковым: не могу подробно рассказать, насколько я болен

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон, ныне выступающий в Bellator, рассказал, что серьёзно болен. Джонсон должен был провести поединок с российским чемпионом организации Вадимом Немковым, однако снялся с боя по состоянию здоровья.

«Мне очень жаль, что я не могу подробно рассказать о том, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, мне нужно столько молитв, сколько возможно, и, если Бог даст, я увижу вас в 2022 году. Никогда в жизни ничего не боялся, но я остаюсь сильным благодаря поддержке друзей и семьи», – написал Джонсон в своём аккаунте в «Инстаграме».

Также боец добавил, что болеет не коронавирусом.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.