«Не тот уровень». Бывший тренер Кличко подверг критике спарринг-партнёров Усика

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, выступил с критическим замечанием в адрес спарринг-партнёров бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе, Александра Усика, которых он выбрал для подготовки к поединку с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Посмотрел на спарринг-партнёров Александра. Не хочу, конечно, никого обижать, но по-моему мнению, это не тот уровень, который нужен Александру. Понятно, найти хороших спарринг-партнёров сейчас тяжело — им нужно достойно платить. Да, эти ребята неплохие, но они не дадут того, что нужно Усику перед боем с Джошуа. Они не такие мощные как Джошуа. В их арсенале нет тех комбинаций, такого же сильного удала или напора как у Энтони», — сказал Городничев в своём YouTube-канале.
Бой Усика и Джошуа состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
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