Менеджер Емельяненко: хотел большего от боя с Тарасовым, а были «кошки-мышки»

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал его победу в бою с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.
«Я хотел большего от боя Емельяненко и Тарасова, а именно досрочной победы Саши в первом раунде. Артём работал абсолютно верно для себя — он убегал, а Саша догонял. Сообразные «кошки-мышки». Результатом доволен, а ходом боя не очень. Задачи нокаутировать не было, задача всегда стоит на победу. Нокаут — это было моё желание, но Саша делает свою работу, а я — свою. Главное – есть результат, на который мы рассчитывали. Победа была уверенной, она не вызывает сомнений, всё хорошо», — сказал Бостанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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