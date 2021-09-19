Познер: Хабиб — выдающийся человек по-своему. Обязательно приглашу его в программу

Знаменитый журналист Владимир Познер рассказал, что хотел бы пригласить Хабиба Нурмагомедова в свою авторскую передачу. Познер также назвал Хабиба выдающимся человеком.



«Есть ли шанс у Хабиба попасть на мою программу? Да, конечно. Он выдающийся человек по-своему. Моя программа в этом году выходит в эфир с 4 октября. И я постараюсь связаться с ним и приглашу обязательно», — рассказал Познер в эфире YouTube-канала «Eurosport Россия».



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.