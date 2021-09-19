Федерация бокса России наградила призёров Олимпиады в Токио

В подмосковном парке-отеле прошла торжественная церемония чествования российских боксёров, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Напомним, что на ОИ-2020 Альберт Батыргазиев (до 57 кг) завоевал золотую медаль, Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) — серебряную, а Имам Хатаев (до 81 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) — бронзовые.
Батыргазиев был награждён денежным сертификатом в размере четырёх миллионов рублей, Гаджимагомедов — в размере трёх миллионов рублей, а Хатаев, Бакши, Замковой и Магомедалиева — в размере двух миллионов рублей. Личные тренеры наших триумфаторов и главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов получили от Федерации бокса России по 500 тысяч рублей.
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