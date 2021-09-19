Чейл Соннен прокомментировал конфликт Конора Макгрегора с рэпером Machine Gun Kelly

Известный экс-боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о драке Конора Макгрегора с рэпером Machine Gun Kelly. Соннен отметил, что подобные скандалы — часть образа Конора.



«Порой переносите свой образ с ринга в реальную жизнь. Когда Халк Хоган хочет забронировать столик в ресторане, он не говорит «столик на двоих для Терри Болеа», он делает заказ на имя Халка Хогана. Но я не уверен, что Макгрегор в своём образе должен быть придурком. В ММА он был агрессивен к соперникам, опаздывал на пресс-конференции и делал другие яркие, артистичные вещи. Но я должен согласиться с Даниэлем Кормье: порой нужно чётко разграничивать свой настоящий характер с выдуманным образом», — приводит слова Соннена BJPenn.com.

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