Шоумен Никита Джигурда подерётся с депутатом Виталием Милоновым по правилам бокса

Стало известно, что известный шоумен Никита Джигурда подерётся с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. 60-летний актёр и 47-летний депутат проведут бой по правилам бокса, но в облегчённых ММА-перчатках. Напомним, по тем же правилам ранее подрались Александр Емельяненко и Артём Тарасов, за боем которых наблюдал Джигурда.



Организатором поединка выступит промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя. Также Джигурда вызывал на бой Александра Емельяненко, попросив полгода на подготовку.



Джигурда уже успел дебютировать в смешанных единоборствах. Имя соперника и результат поединка не сообщаются.