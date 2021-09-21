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Валентина Шевченко оценила перспективы Конора Макгрегора после двух поражений от Порье

Валентина Шевченко оценила перспективы Конора Макгрегора после двух поражений от Порье
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о перспективах бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который в 2021 году провёл два поединка с Дастином Порье и оба раза потерпел поражение.

«Я не знаю, здесь очень трудно сказать. Он добился многого. Если у него есть личная мотивация, он вернётся. Если личная мотивация немного утеряна, может быть, это ему уже и не надо.

Здесь сложно сказать, так как я не знаю, о чём он думает, какие у него мысли и какие у него планы на жизнь и на свою карьеру. Поэтому здесь может быть и так и так. Всё зависит от него и чего он хочет», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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