Украинец Редкач, которому предложили российское гражданство за $ 500 тыс., принял решение

Украинский боксёр Иван Редкач, проживающий в США, рассказал о принятом им решении относительно смены своего гражданства на российское. Ранее Иван говорил, что ему предложили за это $ 500 тыс.
«Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья. Гражданство Украины я не поменял, ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а ещё мне нравится наш крутой Президент. Зеленский — один из лучших после Виктора Фёдоровича Якубовича. Якубович был одним из лучших президентов в истории Украины! Разом нас багато, нас не подолати! Выдыхайте», — написал Редкач в своём «инстаграме».
Пост можно посмотреть на странице Редкача в «Инстаграме».
Говоря «Якубович», Иван имел в виду Виктора Януковича — экс-президента страны, которого однажды, перед выборами, многие называли Якубовичем, что впоследствии стало предметом для шуток.
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