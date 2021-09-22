Промо к титульному бою UFC 266: Волкановски – Ортега

Опубликовано промо-видео к титульному бою в полулёгком весе между 32-летним австралийским бойцом Александром Волкановски и 30-летним представителем США Брайаном Ортегой, чей поединок возглавит турнир UFC 266, который пройдёт в ночь на воскресенье, 26 сентября.

Напомним, в соглавном событии турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи.

Полный кард турнира UFC 266

Основной кард:

Александер Волкановски – Брайан Ортега

Валентина Шевченко – Лорен Мерфи

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

Предварительный кард:

Марлон Мораес – Мераб Двалишвили

Дэн Хукер – Насрат Хакпараст

Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас



Ранние прелимы:

Манон Фьоро – Майра Буэно Силва

Карл Роберсон – Ник Максимов

Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано