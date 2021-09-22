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Промо к титульному бою UFC 266: Волкановски – Ортега

Промо к титульному бою UFC 266: Волкановски – Ортега
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Опубликовано промо-видео к титульному бою в полулёгком весе между 32-летним австралийским бойцом Александром Волкановски и 30-летним представителем США Брайаном Ортегой, чей поединок возглавит турнир UFC 266, который пройдёт в ночь на воскресенье, 26 сентября.

Напомним, в соглавном событии турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи.

Полный кард турнира UFC 266

Основной кард:

Александер Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

Предварительный кард:

Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас

Ранние прелимы:

Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Карл Роберсон – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано

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