Видео: открытая тренировка Усика перед боем с Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинец Александр Усик провёл открытую тренировку в преддверии поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, британца Энтони Джошуа. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
Ранее стал известен гонорар Александра Усика за бой с Энтони Джошуа.
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