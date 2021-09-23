Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик отвечал на украинском языке во время пресс-конференции

Александр Усик отвечал на украинском языке во время пресс-конференции
Комментарии

Боксёр Александр Усик отвечал журналистам на украинском языке во время пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа. Ранее Усик всегда отвечал на русском языке. Стоит отметить, что вопросы на пресс-конференции для Александра переводили с английского на украинский.

«Много боёв, которые происходят в мире, оставляют большую историю. Мы с Энтони делаем ещё один шаг к истории, которую потом будут вспоминать, обсуждать и смотреть по телевизору", — отметил Усик

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE! Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021