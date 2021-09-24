Фьюри рассказал, что должен сделать Джошуа, чтобы рассчитывать на победу в бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире «РЕН ТВ» .



«Я мог бы назвать множество причин, по которым Джошуа проиграет этот бой, а Усик выиграет. Во-первых, он левша, в какой-то степени неуклюжий и, стоит признать, ловкий боксёр. Думаю, его удары сильнее, чем многим кажется. Но дело не в том, насколько сильно кто-то бьёт — главное, попадать в цель. Рано или поздно в таком случае огромный бодибилдер треснет по швам, словно старая дешёвая подушка. Кроме того, у него довольно быстро заканчиваются идеи.



Полагаю, Энтони попытается больше боксировать и использовать джебы. Он прекрасно знает, что у него не хватит выносливости, примерно после трёх раундов он начнёт задыхаться. Если он не разделается с ним пораньше, то проведёт тяжёлую ночку, возможно даже, проиграет досрочно», — приводит слова Фьюри BoxingScene.