Джошуа — Усик: дата боя, время начала, где смотреть

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне в рамках вечера бокса состоится поединок, в котором примут участие действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.



Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Отметим, что кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.