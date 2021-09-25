Дана Уайт – об аресте Джонса: когда мы привозим его в Лас-Вегас, это ожидаемо

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал проблемы с законом, возникшие у бывшего чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса, который ранее был арестован в Лас-Вегасе после церемонии включения в Зал Славы.

«Безусловно, мы посмотрим, как эта ситуация сложится для него с точки зрения закона и чем это закончится. Этого парня сложно привезти в Лас-Вегас по любой причине. Этот город не подходит для Джона Джонса, и вот мы снова здесь. Это даже больше не шокирует. Когда мы привозим его сюда, это практически ожидаемо. Его нельзя даже пригласить в Лас-Вегас менее чем на 12 часов, чтобы включить в Зал Славы. Это проблема. У этого парня много демонов. Действительно ли это продолжает вызывать шок? На самом деле нет. Это перестало шокировать. Уже возникают мысли: “О, этот парень в Вегасе, что же произойдет сегодня?” Ты хочешь надеяться, что он стал лучше, что это больше не повторится. Но каждый раз, когда Джонс приезжает в Лас-Вегас, он доказывает, что не может справиться с этим местом», – цитирует Уйата MMA Junkie.

Джон Джонс не дрался с февраля 2020, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса. После этого он оставил чемпионский титул в полутяжелом весе и объявил о переходе в тяжелый дивизион, но пока так и не дебютировал в нем.