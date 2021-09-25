«В бое с Кличко уставший Джошуа попил водички и стал свеженьким». Хрюнов предостерёг Усика

Российский промоутер Владимир Хрюнов, представляющий интересы бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, высказался о предстоящем поединке, участие в котором примут бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и британец Энтони Джошуа — обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ.
«Стоит ждать фокусов от английского промоутера Эдди Хирна. Например, как в бое с Кличко. Тогда уже измождённый Джошуа попил какой-то водички и после шестого раунда вышел на ринг свеженьким. Тоже самое они могут повторить и с Усиком. То есть ему демонстрируют, что они его уже победили.
Поэтому Александру нужно проявить хладнокровие советского спортсмена. И мы все с вами будем поддерживать нашего Сашку из Симферополя, и я думаю, что ему это поможет. Именно хладнокровие. Технически есть возможность обыграть Джошуа, главное — не подвергнуться прессу и давлению от 60 тысяч болельщиков на трибуне, от бесконечных вопросов про бой. У него есть шансы, и достаточно большие. Может быть, мой прогноз не объективен, потому что я искренне уважаю Усика как человека, как боксёра и желаю ему удачи», — приводит слова Хрюнова «Известия».
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