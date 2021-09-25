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В UFC представили финальное промовидео к бою Волкановски – Ортега

В UFC представили финальное промовидео к бою Волкановски – Ортега
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В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В его главном бою встретятся Александр Волкановски с Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.

В UFC представили финальное промовидео к этому бою:

Напомним, что в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

Полный кард турнира UFC 266

Основной кард:

Александр Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

Предварительный кард:

Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас

Ранние прелимы:

Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Карл Роберсон – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано

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