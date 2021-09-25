Хабиб обратился к Усику в преддверии его поединка с Джошуа
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе украинцу Александру Усику. В ночь с 25 на 26 сентября мск Александр проведёт бой с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, британцем Энтони Джошуа.
«Удачи тебе, воин», — написал Хабиб.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл американцу Энди Руису.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
16:25
-
15:28
-
15:02
-
14:13
-
13:46
-
12:31
-
12:01
-
10:32
-
10:00
-
07:08
-
06:44
-
04:44
-
02:27
-
00:53
-
00:31
- 24 сентября 2021
-
23:12
-
22:54
-
21:50
-
20:29
-
20:00
-
19:55
-
18:56
-
18:00
-
18:00
-
16:35
-
15:46
-
14:16
-
13:46
-
12:48
-
12:08
-
12:03
-
11:54
-
10:51
-
10:23
-
09:19
Партнерский контент