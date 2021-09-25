Хабиб обратился к Усику в преддверии его поединка с Джошуа

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе украинцу Александру Усику. В ночь с 25 на 26 сентября мск Александр проведёт бой с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, британцем Энтони Джошуа.



«Удачи тебе, воин», — написал Хабиб.



34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл американцу Энди Руису.