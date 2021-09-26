Виталий Кличко отреагировал на победу Усика в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко высказался о победе украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Отличный бой. Очень умный бой. Я очень счастлив. Александр проделал отличную работу! В Украине все счастливы, все взбудоражены. Это отличный результат», — сказал Виталий Кличко после боя.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.