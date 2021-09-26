«Разгром!» Валуев прокомментировал победу Усика над Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал победу украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
«Усик — молодец! Для многих он сделал казалось бы невозможное! Но видите, как бывает в жизни: даже невозможное становится возможным. Скрывать не буду: даже я ошибся в прогнозе на бой. Саша по-настоящему удивил: своими действия он попросту сковал всё оружие Джошуа. Говорят же, что бокс — это спорт не только сильных, но и умных… Тактический план Усика оставил англичанина без оружия. Разгром! Просто разгром», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
- 26 сентября 2021
-
03:14
-
02:55
-
02:36
-
02:25
-
02:14
-
02:07
-
02:01
-
01:50
-
01:49
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:17
-
01:12
-
01:07
-
00:22
- 25 сентября 2021
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:00
-
21:49
-
21:27
-
21:00
-
21:00
-
20:32
-
20:00
-
19:49
-
18:57
-
17:55
-
17:00
-
16:56