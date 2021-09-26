Валуев рассказал, за счёт чего Усику удалось победить Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев рассказал, за счёт чего Александр Усик смог добиться победы над британцем Энтони Джошуа и завоевать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

«Поймите, это не Джошуа такой плохой — это Усик настолько хороший. Я ещё в репортаже неоднократно повторял, за счёт каких ударов Саша будет развивать свой успех — так оно и получилось. Усик сумел нанести психологический урон британцу: вселил в Джошуа неуверенность. Во-многом, благодаря своим передвижениям… Джошуа не ожидал получить удары под тем самым углом, откуда атаковал Усик. Они были нанесены неоднократно, а главное — быстро. Британец так и не пристрелялся к Усику — отсюда и неуверенность, которая ловилась даже по взгляду. Саша — молодец!», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.