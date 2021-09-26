Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: думаю, Джошуа решится на реванш. Хотел бы провести его в Киеве на «Олимпийском»

Усик: думаю, Джошуа решится на реванш. Хотел бы провести его в Киеве на «Олимпийском»
Комментарии

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, где бы хотел провести реванш с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Где бы я хотел провести реванш? На «Олимпийском», в Киеве. Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю Джошуа будет пытаться стать лучше. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимание. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Усик на пресс-конференции.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Новость по теме
Усик и Джошуа сделали совместное фото после боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021