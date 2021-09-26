Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC 266

Стали известны имена бойцов, ставших обладателями бонусов в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления на турнире UFC 266, проходившем сегодняшним утром, 26 сентября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Ими стали четыре участника соревнований. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в официальном «твиттере» организации.
Лучшим боем вечера признан главный поединок турнира, в котором сошлись 32-летний австралийский действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и 30-летний представитель США Брайан Ортега. Единогласным решением судей (49-46, 50-46, 50-44) победу в этом противостоянии праздновал Волкановски. Оба получили соответствующий денежный приз.
За выступления вечера бонусы вручили Мерабу Двалишвили и Крису Докосу. Оба одержали победы техническим нокаутом над Марлоном Мораесом и Шамилем Абдурахимовым соответственно.
- 26 сентября 2021
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