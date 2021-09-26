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Стерлинг: Двалишвили — зверь

Стерлинг: Двалишвили — зверь
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг отреагировал на победу 30-летнего грузинского бойца Мераба Двалишвили, которую он одержал над 33-летним представителем Бразилии Марлоном Мораесом на турнире UFC 266.

«Мераб — зверь», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере», добавив хештег «машина».

Напомним, поединок был завершён победой Двалишвили техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду в девяти боях престижного промоушена.

Минувшей ночью стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя с россиянином Петром Яном из-за травмы. Поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.

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