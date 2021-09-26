Промоутер Фьюри: не думаю, что бой с Джошуа состоится. Тайсон бы его уничтожил

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, поделился впечатлениями от сенсационного поражения Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком.



«Не думаю, что бой Джошуа с Фьюри состоится, даже если Энтони победит Усика в реванше. Если бы этот поединок состоялся сейчас, он бы не продлился 12 раундов. Фьюри бы просто уничтожил Джошуа. Конечно, Усик отлично боксировал. Но для меня главным впечатлением стало то, насколько уязвим Джошуа. Хотя он был таким уже много лет.



Я думал, что Энтони окажется слишком большим для Усика, но в концовке его едва не нокаутировали. Что Джошуа вообще сможет сделать с Фьюри? Вы могли бы ставить дом на победу Тайсона», — приводит слова Уоррена BBC.