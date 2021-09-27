Боец Смотрицкий: в России я страдал от антисемитизма. Хочу показать русским, кто я есть

Израильский боец смешанных единоборств Шимон Смотрицкий поделился ожиданиями от участия в претендентском турнире Даны Уайта. Смотрицкий тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил».



«Сначала я был очень взволнован и говорил себе, что я Шимон Смотрицкий из Холона, тренирующийся на севере России, в какой-то дыре, приму участие в основном бою на мероприятии UFC в Лас-Вегасе, и у меня было много вопросов на этот счёт. Я заслуживаю того, чтобы участвовать в главной бойцовской лиге в мире. Я смотрю на других бойцов, которым уже 30 лет, и они находятся на пике своей карьеры, и они не на моём уровне. Они не пожертвовали тем, чем пожертвовал я, они не бьются так, как бьюсь я, поэтому я полностью заслуживаю это место. Я знаю, что получу контракт в UFC, и собираюсь быть там на ведущих ролях. Достигать цель за целью.



Я довольно много страдал от антисемитизма в России. Шутили надо мной или издевались, но мы не уезжали. Я всегда скучал по своим корням. Я родился в Израиле, и вся моя семья — евреи. В России, конечно, не все такие, но подавляющее большинство. И я хочу показать им, кто я есть. Показать свою идентичность и своё имя. Я Шимон с израильским флагом и большой звездой Давида, с которыми иду на бой, и мне не стыдно за то, кем я явлюсь. Я горжусь этим, и если у кого-то есть проблемы, пожалуйста, наберите 77 килограмм и войдите в клетку со мной на три раунда по пять минут. И там мы решим все проблемы. Я не боюсь ни русских, ни дагестанцев, ни американцев, ни канадцев», — цитирует бойца InoProSport со ссылкой на Sport1.maariv.co.il.