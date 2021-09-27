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«Усик сделал не так много». Диллиан Уайт был уверен, что судьи отдадут победу Джошуа

«Усик сделал не так много». Диллиан Уайт был уверен, что судьи отдадут победу Джошуа
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Известный боксёр Диллиан Уайт поделился впечатлениями от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Уайт выразил удивление, что судьи отдали единогласную победу украинцу по итогам 12 раундов.

«Если вы спросите меня, то Усик выиграл с разницей в один-два раунда. Но я был уверен, что судьи дадут победу Джошуа, например, раздельным решением. Однако Усика признали единогласным победителем, что меня удивило. Да, я считаю, что Александр был чуточку лучше. Его плюс заключался в том, что он был активным, а Джошуа осторожничал. Но на самом деле Усик тоже cделал не так много, не показал чего-то особенного. Просто Джошуа был совсем никакой, он так и не начал полноценно драться. С ума можно сойти», — приводит слова Уайта BBC.

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