Александр Усик в раздевалке вернул Энтони Джошуа чемпионские пояса

Украинский боец Александр Усик в ночь на 26 сентября победил в Лондоне британца Энтони Джошуа. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику. Таким образом, Александр стал чемпионом мира в тяжёлом весе сразу по четырём версиям.
После боя Усик заглянул в раздевалку к Джошуа, похлопал по спине и вернул ему полученные на ринге чемпионские пояса. Стоит отметить, что в ближайшем времени Александр получит по почте новые, именные пояса.
Согласно подсчётам, Джошуа нанёс значительно больше ударов (641-529), но уступил Александру в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427. Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.
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