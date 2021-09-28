Виталий Кличко подарил Александру Усику пояс WBC

Знаменитый боксёр Виталий Кличко, сейчас работающий мэром Киева, вновь поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа. Кличко подарил Усику пояс чемпиона по версии WBC.
«Я ещё раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе, но пояса WBC у тебя пока нет. Ты обязательно его завоюешь! А пока я дарю тебе первый пояс WBC с большим украинским флагом, изготовленный специально для конгресса, который проходил в Киеве в 2018 году. Для удачи и мотивации! Таким поясом владел и твой кумир — Мохаммед Али», — сказал Кличко.
Фото: «Инстаграм» Виталия Кличко
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Кличко-старшего.
Усик победил Джошуа единогласным судейским решением. В заключительном раунде украинец едва не нокаутировал Энтони.
- 28 сентября 2021
-
16:59
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
14:00
-
13:12
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50
-
09:50
-
06:53