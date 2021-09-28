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Виталий Кличко подарил Александру Усику пояс WBC

Виталий Кличко подарил Александру Усику пояс WBC
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Знаменитый боксёр Виталий Кличко, сейчас работающий мэром Киева, вновь поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа. Кличко подарил Усику пояс чемпиона по версии WBC.

«Я ещё раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе, но пояса WBC у тебя пока нет. Ты обязательно его завоюешь! А пока я дарю тебе первый пояс WBC с большим украинским флагом, изготовленный специально для конгресса, который проходил в Киеве в 2018 году. Для удачи и мотивации! Таким поясом владел и твой кумир — Мохаммед Али», — сказал Кличко.

Фото: «Инстаграм» Виталия Кличко

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Кличко-старшего.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением. В заключительном раунде украинец едва не нокаутировал Энтони.

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