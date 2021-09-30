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Оскар де ла Хойя: бой Усика и Джошуа в США вообще никто не видел

Оскар де ла Хойя: бой Усика и Джошуа в США вообще никто не видел
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Знаменитый в прошлом боксёр Оскар де ла Хойя, сейчас имеющий собственную промоутерскую компанию, поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Александра Усика. Победу одержал украинский боксёр единогласным решением судей.

«Я скажу вам одно: бой Усика и Джошуа в США вообще никто не видел. Что это за промоутер такой, который не умеет работать в Америке? Кажется, его фамилия Хирнс или как-то так. Приятель, оставайся в Великобритании и продвигай там свои поединки. Ты вообще не понимаешь, что делать в США.

А, его зовут Эдди Хирн? Этому парню следует держаться от Америки подальше. Хирн не знает, как продвигать бои. Он доказал это. Усик короновал себя, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа», – цитирует Оскара IFL TV.

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