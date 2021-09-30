Оскар де ла Хойя: бой Усика и Джошуа в США вообще никто не видел
Поделиться
Знаменитый в прошлом боксёр Оскар де ла Хойя, сейчас имеющий собственную промоутерскую компанию, поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Александра Усика. Победу одержал украинский боксёр единогласным решением судей.
«Я скажу вам одно: бой Усика и Джошуа в США вообще никто не видел. Что это за промоутер такой, который не умеет работать в Америке? Кажется, его фамилия Хирнс или как-то так. Приятель, оставайся в Великобритании и продвигай там свои поединки. Ты вообще не понимаешь, что делать в США.
А, его зовут Эдди Хирн? Этому парню следует держаться от Америки подальше. Хирн не знает, как продвигать бои. Он доказал это. Усик короновал себя, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа», – цитирует Оскара IFL TV.
Комментарии
- 30 сентября 2021
-
00:12
- 29 сентября 2021
-
23:29
-
23:16
-
22:25
-
22:03
-
21:35
-
20:39
-
19:50
-
18:56
-
17:58
-
17:16
-
17:00
-
16:12
-
15:57
-
14:45
-
13:21
-
12:29
-
12:04
-
11:47
-
10:51
-
09:26
-
08:58
-
08:45
-
08:36
-
08:17
-
07:56
-
00:33
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
21:58
-
21:44
-
20:43
-
19:32
-
18:38
-
17:57
-
16:59
Партнерский контент