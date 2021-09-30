Комиссия выявила манипулирование результатами при судействе боксёрского турнира ОИ-2016

Независимая комиссия под руководством известного профессора Ричарда Макларена, специализирующегося на спортивных махинациях, выявила, что судьи боксёрского турнира на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро манипулировали результатами.



«Семена этого были посеяны много лет назад, ещё до событий Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Отборочные соревнования на пути к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стали настоящим полигоном для коррупции и манипулирования результатами. На олимпийской квалификации методология манипуляций была доработана в ожидании использования в Рио», — приводит слова Макларена Reuters.



«Профессор Макларен и его команда выявили систему манипулирования результатами поединков на турнире по боксу в Рио-2016. Теперь мы должны внимательно изучить отчёт и посмотреть, что необходимо предпринять для обеспечения справедливости», — цитирует президента АИБА Умара Кремлёва официальный сайт организации.



Напомним, после Игр в Рио-де-Жанейро Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, обслуживавших олимпийский турнир. Тем не менее в 2019 году Международный олимпийский комитет приостановил членство ассоциации бокса. Ранее сообщалось, что под подозрение попал в том числе и четвертьфинальный поединок, в котором россиянин Владимир Никитин победил ирландца Майкла Конлана.

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