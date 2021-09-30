«У меня уже запланирована встреча кое с кем». О`Мэлли и Круз обсудили возможность боя

Известный боец UFC Шон О`Мэлли предложил подраться Доминику Крузу, который в последнем поединке оказался сильнее Кейси Кенни.
«Сахарок против Круза 12 декабря?», — написал О`Мэлли в «Твиттере».
Однако Доминик отклонил возможность боя с Мэлли, заявив, что у него уже есть соперник на следующий поединок. По предварительной информации, его оппонентом станет Педро Муньос.
«Парень, у меня уже запланирована встреча кое с кем. Тем, кто стоит выше меня в рейтинге. Знаю, что ты тоже ищешь подобную возможность. Поэтому я тебя хорошо понимаю. Удачи!», — ответил Круз.
Ранее появилась информация, что свой следующий бой Шон О'Мэлли проведёт 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке против бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгара, который занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона организации.
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